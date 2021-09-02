GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.



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