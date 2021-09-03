YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.09.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandıBodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:47
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.