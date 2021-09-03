GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.

