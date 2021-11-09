GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Labranda Mahallesi Ketendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.



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