GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Öğle saatlerinden itibaren yangın Çökertme ve Bozalan mevkisinde etkisini sürdürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA ekibi de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yukarı Mazı, Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgar sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

- Bazı evler yandı

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler var güçleriyle çalışma yürütüyor.

Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları tankerlerle bölgeye su taşıyor.

Bölgede balık çiftliklerine ait yavru balık tankı bulunan tırlarda tanklara denizden doldurdukları suları taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çok sayıda ekibin bulunduğu bölgede çalışmalara havadan iki helikopter destek veriyor. Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını yangından kurtararak sahile getirdi.

Yangın Bozalan ve Çökertme Mahallasine ulaşırken dün boşaltılan mahallede bazı evlerin de yandığı belirtildi.

Dün yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını ve alevlerin arasından son anda kurtulduklarını anlatan, Ahmet Sıvacı, "Gökbel'de dayımın oğluyla ekiplere destek vermek için gittik. Kepçe yardımıyla ağaçları devirdik ve etrafını çevirdik. Ancak orada da bir ev yandı. Sabah Çökertmeye gittiğimizde 4 ev yanmıştı. Bozalan'da da yanan yerler var. Diğer mahallelerde de yanan evler var." dedi.

Sıvacı, arkadaşları ve komşularıyla yangın söndürme ekiplerine destek vermek için bölgede beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

