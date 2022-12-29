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Muğla'da balık yemi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

29.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir balık yemi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'da balık yemi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Akyol Mahallesi'ndeki balık yemi fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyüyerek fabrikayı sarması üzerine bölgeye Muğla ve ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına destek veren bir kişi dumandan etkilendi.

Bu kişiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bazı işletmelere ait beton mikserleri, iş makineleri ve su tankerleri de destek verdi.

Ekipler yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı.

Fabrikada soğutma çalışması ise devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın hemen ardından yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Teknik ekip yangının çıkışıyla ilgili inceleme yapacağını aktaran Saylak, işletme sahiplerinin yangının elektrik kontağından çıktığını söylediğini ancak netleşen bir tespitin olmadığını belirtti.

Saylak, fabrikanın özellikle kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinin yem ihtiyacını karşılayan önemli tesislerden olduğunu ifade etti.

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