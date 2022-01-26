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GÜNCELLEME - Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı

26.01.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen genç kızın annesi T.S: - "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş" ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen genç kızın gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir." iddiasında bulundu.

Anne ve baba, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

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