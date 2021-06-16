GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, Bodrum Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu.

Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Sağlık durumu iyiye gittiği bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli kısa süren kovalamaca sonrası silahlarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.