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GÜNCELLEME - Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

11.10.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: - "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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