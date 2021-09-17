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GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

17.09.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Akyar köyü yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına bölgeye sevk edilen 2 söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildi.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

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