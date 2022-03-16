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GÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

16.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden Avni Küçük'ün oğlu Hüseyin Küçük: - "Koyu Trabzonsporluydu, hatta şampiyonluk maçına gitmek istiyorduk babamla ama olmadı. Trabzonspor'un ve ailemin başı sağ olsun" CENAZENİN DEFNEDİLMESİ VE OĞLUNUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybedip düşen taraftar, hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Avni Küçük (66), evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan Küçük, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Bağlar Mahallesi Türbe Camisi'ne getirildi.

Burada Küçük'ün oğlu Hüseyin Küçük ve yakınları taziyeleri kabul etti. Tören sırasında Hüseyin Küçük'ün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Küçük'ün cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü'nün cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Törene, Küçük'ün yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının Trabzon'dan bayrak sipariş ettiğini söyledi.

Babasının gelen bayrağı asmak isterken düştüğünü kaydeden Küçük, "Koyu Trabzonsporluydu, hatta şampiyonluk maçına gitmek istiyorduk babamla ama olmadı. Trabzonspor'un ve ailemin başı sağ olsun." dedi.

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Trabzonspor Sakarya

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