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GÜNCELLEME - Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için 55 yıla kadar hapis istendi

SAKARYA HABERLERİ  | 05.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Akyazı ilçesindeki bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş hakkında hazırlanan iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 55 yıla kadar hapis cezası talep edildi İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR EKLENDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş. hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialara ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, mağdur çocuğun annesinin, jandarmadaki ifadesinde şüpheliyi bir tarikatın lideri olarak tanıdığını, bu şahsın sohbetlerine katıldığını, ailesiyle söz konusu tarikata ait Akyazı ilçesindeki evde 5 ay kadar misafir olarak kaldıklarını, eşinin bu binada tadilat işi yaptığını söylediği aktarıldı.

Bir süre sonra kızının şüpheliyle arasında geçen olayları anlatması üzerine şüpheliyi aradığı belirtilen iddianamede, "Kızının anlattığı olayların doğru olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine şüphelinin konuyu kimseye anlatmamasını istediğini, kızından ve kendisinden gerekirse özür dileyebileceğini, cezasının neyse ödemeye razı olduğunu söyleyerek, görüşmeyi sonlandırdıklarını, şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan ettiği müşahede olunmuştur." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, mağdurun babasının da şüphelinin kendisini aradığını söylediği ve ikili arasında geçen telefon konuşmasına yer verilerek, şüphelinin olayın büyütülmemesini isteyerek, 70 bin lira vermeyi ve konunun kapatılmasını istediğini beyan ettiği kaydedildi.

Mağdurun ifadesinde, şüphelinin kendisine tacizde ve cinsel saldırıda bulunduğunu beyan ettiği vurgulanan iddianamede, şüphelinin ise ifadesinde kızın babası ve annesini 15 senedir tanıdığını ve bir tesisat işi sebebiyle yanlarında kaldıklarını, mağdurun nadiren de olsa tek başına yanına geldiğini söylediği bildirildi.

İfade sırasında şüpheli ile mağdurun babası arasında geçen konuşmanın kendisine dinletilerek sorulduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin konuşma içeriklerini kabul ettiği belirtildi.

Şüphelinin, sorgu hakimliğinde alınan ifadesinde ise ailenin kendisinden para sızdırmak amacıyla böyle bir iftiraya maruz kaldığını, mağduru kucağına dahi almadığını, nikahlamadıklarını anlattığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede, deliller değerlendirildiğinde müştekilerin beyanlarını teyit eder nitelikte, şüphelinin tevil yollu ikrarı, mağdurun çocuk izleme merkezinde alınan ve hayatın olağan akışına uygun beyanı, müştekiler ile tanığın anlatımlarının birbirleri ile uyumlu olması, mağdurun, uzman adli görüşmecinin, "Çocuğun, cinsel istismara uğradığına ilişkin detayların olduğu, çocuğun
beyanlarına itibar edileceği kanaatine" ilişkin görüşü dikkate alındığında şüphelinin cezalandırılmasının talep edildiği görüşüne yer verildi.

- Olay

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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