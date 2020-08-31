YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.08.2020 21:38 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da iki kadının hastane önünde bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, cumartesi günü Kadın Doğum Hastanesi girişinde husumetleri olduğu iddia edilen kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tuğçe O. (20) ile B.Ü. (17) bıçakla yaralandı. Sol göğüs altından yaralanan B.Ü, Kadın Doğum Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili oldukları iddia edilen 3'ü kadın 8 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Resul Ö, Berna G. ve Nihal Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Malatyalı ressamdan anlamlı resim
Malatyalı ressamdan anlamlı resim
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu

Samsun Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:53
Öğle
12:40
İkindi
16:21
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Anıl Eczanesi
Ilkadim
Murat Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kuzenlere pornolu taciz
Kuzenlere pornolu taciz
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.