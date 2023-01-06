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Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı ile babası adliyede

06.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde okul binasında annesini silahla öldüren şüpheli ile babası adliyeye sevk edildi.

Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı ile babası adliyede

Annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldüren A.A.Ö'nün (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, babası A.Ö'nün de Asayiş Şubesi Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Olayda ağır yaralanan Bilgin İ'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.

Eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de babaları A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö. ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmişti. Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, Bilgin İ. ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından A.A.Ö. ve babası A.Ö. gözaltına alınmıştı.

Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı adliyede

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