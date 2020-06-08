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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.06.2020 19:01 | Son Güncelleme

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 5'i aynı aile mensubu 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine H.A, Canik ilçesinde 40 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. H.A'nın yakalandığı olayla eş zamanlı olarak A.İ'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Samsun girişinde durduruldu.

Polis ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibi sürdürdüğü A.İ. ile N.T, E.C. ve A.S. gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan A.İ'nin ailesinden N.İ, E.İ, M.İ. ve H.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 86,07 gram sentetik uyuşturucu hap, 17,44 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, bir adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

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