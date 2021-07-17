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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi silahlı kavgada öldürüldü

17.07.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşananlar ve zanlının kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı DETAYLAR EKLENDİ

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.A. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı.

Ambulansa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada, yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, vurulan Alkan kardeşlerin yerde acı çekmesi ve zanlının aracına binerek olay yerinden kaçması yer aldı.

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