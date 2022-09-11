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  4. GÜNCELLEME - Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

11.09.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, 1'i İran uyruklu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı kavganın yaşandığı alışveriş merkezinde inceleme yapan polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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kavga Alışveriş merkezi ayazağa silahlı yaralı

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