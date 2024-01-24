GÜNCELLEME - Sarıyer'de müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole, silahları olduğu gerekçesiyle alınmayan 4-5 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Mekana alınmayan şahıslar daha sonra geldikleri iş yerine silahla ateş açarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada, olay yerine bir kez daha gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateşe karşılık verirken, 1 taksi sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, eğlence mekanına gelen 5 şüphelinin taşkınlık yaptığı, iki şüphelinin silah taşıdığının görülmesi üzerine şahısların iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldığı, 5 şüphelinin yaklaşık bir saat sonra motosikletlerle olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilk saldırının ardından gelen ihbar üzerine eğlence mekanına giden polislerin incelemeleri devam ettiği sırada, şüphelilerin tekrar olay yerine gelerek ikinci saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Emniyet ekiplerinin karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçarak uzaklaştığı aktarılan açıklamada, "Meydana gelen saldırıda 2 polis memuru ve 3 sivil şahıs yaralanmış, yaralılardan M.S.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta olup, olaya karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." bilgileri verildi.

