GÜNCELLEME - Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kurdukları "çağrı merkezi" üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 20 şüpheli, Sivas ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan iş hanındaki çağrı merkezinde çalışanların, farklı illerde ikamet eden vatandaşları telefonla arayıp "yasal olmayan sitelerden bahis oynadıklarının tespit edildiği, yasal süreç ile icra takibinin başlatıldığı" şeklinde beyanlarda bulunarak hesaplarına para aktarımı yapılmasını sağladıkları yönünde ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma yürüten polis, şüphelilerin "çağrı merkezi" olarak görünen iş yerini dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında kullandıklarını, telefon ile ulaştıkları mağdurların iki farklı kişiye ait hesaba para göndermelerini sağladıklarını tespit etti.

Farklı illerde tespiti yapılan 12 mağdurun ifadesine başvuran polis ekipleri, bu kişilerin 66 bin 650 lirasının dolandırıldığını belirledi.

Polis, dolandırıcılık olayını A.Ö, M.T. ve T.T'nin organize ettiğini, paraların da Mardin'de yaşayan G.A. ve Y.A'nın hesaplarına gönderildiğini tespit etti.

Mardin ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 16'sı çağrı merkezinde çalışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, M.T. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda dijital materyale el koyan polis, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

