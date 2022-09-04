YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. GÜNCELLEME - Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

04.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, M.T. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta kurdukları "çağrı merkezi" üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 20 şüpheli, Sivas ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan iş hanındaki çağrı merkezinde çalışanların, farklı illerde ikamet eden vatandaşları telefonla arayıp "yasal olmayan sitelerden bahis oynadıklarının tespit edildiği, yasal süreç ile icra takibinin başlatıldığı" şeklinde beyanlarda bulunarak hesaplarına para aktarımı yapılmasını sağladıkları yönünde ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma yürüten polis, şüphelilerin "çağrı merkezi" olarak görünen iş yerini dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında kullandıklarını, telefon ile ulaştıkları mağdurların iki farklı kişiye ait hesaba para göndermelerini sağladıklarını tespit etti.

Farklı illerde tespiti yapılan 12 mağdurun ifadesine başvuran polis ekipleri, bu kişilerin 66 bin 650 lirasının dolandırıldığını belirledi.

Polis, dolandırıcılık olayını A.Ö, M.T. ve T.T'nin organize ettiğini, paraların da Mardin'de yaşayan G.A. ve Y.A'nın hesaplarına gönderildiğini tespit etti.

Mardin ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 16'sı çağrı merkezinde çalışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, M.T. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda dijital materyale el koyan polis, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdüSivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandıMutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas operasyon

Sivas Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:35
İkindi
16:12
Akşam
19:04
Yatsı
20:25
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.