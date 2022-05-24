GÜNCELLEME - Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangının, kaynak yapılırken süngerlerin tutuşması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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