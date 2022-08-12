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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlama nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

12.08.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da tedavi gören operatör Veli Gümüş (47) hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Eralp ve üretim müdürü Emanet müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Tekirdağ fabrika

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