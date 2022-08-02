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GÜNCELLEME - Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVELİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDIĞI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde F.G, Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki E.D'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan E.D. ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli F.G, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin olayı neden işlediniz sorusuna "Pişmanım. Öldü mü?" diyerek ağladığı görüldü. F.G sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

F.G'nin, Ahmet Batuhan Yıldız'ın eski nişanlısı olduğu iddia edildi.

Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Tokat Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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