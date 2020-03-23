YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 23.03.2020 19:08 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Halef Oşak (39), araç içerisindeyken iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oşak'ın göğsünden aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.

Oşak'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Oşak ile trafikte tartıştığı öne sürülen Görkem G. (42) ile Soner S. (39) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Meram ilçesi Kozağaç Mahallesinde arkadaşlarına ait bir bağ evinde saklandıklarını tespit etti.

İki zanlı, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan öldürülen Oşak'ın, trafikte Soner S'nin arabasına çaptığı, bunun üzerine şüphelilerin, araçla takip ederek durdukları Oşak'ı bıçakla yaralayarak kaçtıkları ileri sürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Cinayet Konya trafikte tartışma Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Konya Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:29
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Larende Eczanesi
Karatay
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Duru Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Özge Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.