YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

GÜNCELLEME - Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

04.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor - Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu hastaneye sevk edildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı
İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyorİstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın cezaevi Ümraniye

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Aysun Eczanesi
Atasehir
Olcay Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.