Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ ve Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran'dan bilgi aldı, daha sonra tedavisi devam eden çocukları ziyaret etti.

Ergün, burada çocuklarla sohbet ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, ilk etapta 9 çocuğun karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye getirildiği söyledi.

Benzer şikayeti bulunan herkesin hastaneye sevkinin gerçekleştirildiğini aktaran Ergün, "Bizler hep birlikte durumu takip ediyoruz. Çocukların durumu iyi. Allah'tan öyle hayati tehlike olacak bir durum yok. Hepsine serum tedavisi yaptılar zaten. Çocukların bir kısmı taburcu edilmişti ama gözlem altında tutulsun diye geri getirdik. Burada çocuk doktorlarımızın kontrolünde olacaklar." dedi.

Ergün, tedavisi tamamlanan 5 kadının hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Bu tür yerlerde çıkan yemeklerin 72 saat numunesi saklanıyor. 72 saat içindeki bütün yemeklerin numuneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından alındı. Onlar da tahlile gönderildi. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum çocuklarımıza." diye konuştu.

Ergün'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da eşlik etti.

