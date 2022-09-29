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GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

29.09.2022 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dereli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip, yangın bölgesine sevk edildi.

Yangına, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, "Yaklaşık 1,5-2 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde gerçekleşen bir yangın. Yani ağaç tepelerine çıkan bir şey yok. Ormanlık alan kısmen meşe, kısmen kızılçam ormanlarından oluşan bir alan. 1,5-2 hektarlık alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 70 kişilik ekiple müdahale edildi. Jandarmamız zaten çevre ve olay yeri önlemlerini aldı. Endişe edecek bir durum yok." dedi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyorUşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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