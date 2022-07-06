GÜNCELLEME - Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."

