GÜNCELLEME - Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz