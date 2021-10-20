YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. GÜNCELLEME - Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

GÜNCELLEME - Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

20.10.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/ Van'ın Tuşba ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.05'te ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

- "Herhangi bir olumsuzluk yok"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, saat 18.00 sıralarında, 3,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını söyledi.

Ekiplerin bölgede tarama çalışmalarına başladığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi bölgesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız panik olmasın, Valilik ve AFAD'ın açıklamalarına göre hareket etsin. Şu an için panik olacak bir durum yok."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Dinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndüDinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndü
Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildiVan'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Van

Van Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
11:56
İkindi
15:00
Akşam
17:29
Yatsı
18:46

Van Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Asmin Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Hayat Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Özalp Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.