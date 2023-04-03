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Van'da halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı

03.04.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'nde bulunan halk pazarındaki iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

Birçok iş yerinin hasar gördüğü yangında, esnaf, kalan ürünleri dükkanlardan çıkardı.

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