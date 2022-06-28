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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

28.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalı Caddesi'ne araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, tekel bayisi sahibi N.B. ile yanındaki M.Ç'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi durağının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobille gelen 2 kişinin tekel bayisi önüne yürüyerek gitmesi ve saldırının ardından koşarak araçlarına binip kaçması yer alıyor. Kayıtlarda, taksi durağında oturan şoförlerin de silah seslerini duyunca kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

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