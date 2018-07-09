Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Meksika'ya özgü tropikal bir meyve olan papaya tadı ile ilginizi çekmiyorsa bile faydaları ile favori ürünlerinizden birisine dönüşecek. İnsan sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisi ile dikkat çeken papayayı ister meyve olarak tüketebilir isterseniz ise çekirdeklerini kullanabilirsiniz. Papaya çekirdeklerinin 5 önemli faydasını sizler için listeledik, bakalım o listede neler var.

Yüksek sindirim enzimlerine sahip olan papaya meyvesi bu özelliği ile sindirim sistemine yardımcı bir yapıya sahip. Bakterilerin çoğalmasını önleyici anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olması nedeniyle mide ekşimesi sorununa iyi gelen papaya çekirdeklerini günde 7 kez 7 adet biçiminde tüketerek sindirim sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Antiparazit enzimleri sayesinde bağırsak parazitlerini etkili bir biçimde temizleyen papaya çekirdeklerini düzenli bir biçimde tüketerek bağırsaklarınızı zararlı maddelere karşı koruyabilirsiniz. Etkili koruma için en ideal kullanım önerisi günde 2 ile 3 adet kullanımdır. Dilerseniz meyve suyu ya da bal ile birlikte tüketebilirsiniz.