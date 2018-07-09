YEMEK

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Papaya sevmiyor olabilirsiniz ama çekirdeklerinin faydalarını duyduğunuzda fikrinizi değiştireceksiniz. Papaya çekirdeklerinin 5 önemli faydasını sizler için derledik, göz atmadan geçmeyin.

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Meksika'ya özgü tropikal bir meyve olan papaya tadı ile ilginizi çekmiyorsa bile faydaları ile favori ürünlerinizden birisine dönüşecek. İnsan sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisi ile dikkat çeken papayayı ister meyve olarak tüketebilir isterseniz ise çekirdeklerini kullanabilirsiniz. Papaya çekirdeklerinin 5 önemli faydasını sizler için listeledik, bakalım o listede neler var.

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Yüksek sindirim enzimlerine sahip olan papaya meyvesi bu özelliği ile sindirim sistemine yardımcı bir yapıya sahip. Bakterilerin çoğalmasını önleyici anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olması nedeniyle mide ekşimesi sorununa iyi gelen papaya çekirdeklerini günde 7 kez 7 adet biçiminde tüketerek sindirim sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Antiparazit enzimleri sayesinde bağırsak parazitlerini etkili bir biçimde temizleyen papaya çekirdeklerini düzenli bir biçimde tüketerek bağırsaklarınızı zararlı maddelere karşı koruyabilirsiniz. Etkili koruma için en ideal kullanım önerisi günde 2 ile 3 adet kullanımdır. Dilerseniz meyve suyu ya da bal ile birlikte tüketebilirsiniz.

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Papaya meyvesinin küçük siyah çekirdekleri böbrek yetmezliği problemlerinin önlenmesinde oldukça büyük bir etkiye sahip. Böbrek rahatsızlıklarınızda ek takviye olarak alabileceğiniz papaya çekirdeklerini günde 7 kez 7 adet şeklinde tüketmeniz tavsiye ediliyor.

Toksik maddelerin filtrelendiği bir organ olan karaciğeri koruyan, toksin maddelerin vücutta birikmesini önleyen papaya çekirdeklerinden faydalanmak için 5 adet papaya çekirdeğini toz haline getirin ve 1 ay boyunca günde iki kez olacak biçimde meyve suyu ya da limon ile birlikte tüketmelisiniz. Bu yöntem karaciğeri temizlemesinin yanı sıra cildinizi de güzelleştiriyor.

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Asetogenin isimli bir maddenin üretilmesini sağlayan özsu içeren papaya çekirdeklerinin en önemli faydalarından birisi de kanser riskini önlemesi.Kanser hücrelerinin büyümesini önleyen bir özelliğe sahip olan papaya çekirdekleri bu özelliği ile birlikte dünyanın birçok farklı bölgesinde doğal bir ilaç işlevi görüyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
öyle baharatlıki bagırsaktaki parazitler bile dısarı kacıyor. tabiki bagırsakları temizler:)
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