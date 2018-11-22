Günde bir kaşık Anzer balı yediğinizde vücudunuzda bakın ne oluyor!

Anzer balı, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylasında üretilen bir bal türüdür. Dünyada ender bulunan özel bir baldır. Aroma ve tat olarak da diğer ballardan ayrılır çünkü arılar, yaylada endemik olarak bulunan çiçeklerden toplarlar balı...

Anzer balının üretimi sınırlı olduğu için bütçe olarak da biraz yüksek kalıyor. İlaç niyetine kullanılan Anzer balının faydalarından bahsedelim şimdi de...

Yemeklerden yarım saat önce yediğiniz bir kaşık yediğinizde;

Anzer balının içinde bulunan fenolik asitler, vücuda girince güçlü bir antioksidan etkisi yaratır. Yani bu madde vücudumuza girdiğinde yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı ciddi bir koruma sağlar.

Vücuttaki iltihabın hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur. Örneğin bademcik iltihaplanması yaşıyorsanız Anzer balı sizin kurtarıcınız olacaktır.

Boğaz ağrısı, öksürük ve balgam çıkarma gibi sorunlar yaşıyorsanız iyileşmek için Anzer balını kullanabilirsiniz. Ciddi bir tedavi edici özelliği vardır.

Antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği antioksidanla birleşince kanda bulunan yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlar, mikroplardan temizler. Böylelikle damar tıkanıklığının da önüne geçmiş olur.