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Günde bir kaşık Anzer balı yediğinizde vücudunuzda bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Hastalıkların kökünü kurutacak doğal bir antibiyotik sayılabilecek bir kaynaktan bahsedeceğiz bugün size... Bal çeşitleri arasında en özel olan Anzer balı ülkemizde üretilen bir şifa kaynağı. Maliyeti yüksek ancak faydaları da bir o kadar etkili!

Günde bir kaşık Anzer balı yediğinizde vücudunuzda bakın ne oluyor!

Anzer balı, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylasında üretilen bir bal türüdür. Dünyada ender bulunan özel bir baldır. Aroma ve tat olarak da diğer ballardan ayrılır çünkü arılar, yaylada endemik olarak bulunan çiçeklerden toplarlar balı...

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Anzer balının üretimi sınırlı olduğu için bütçe olarak da biraz yüksek kalıyor. İlaç niyetine kullanılan Anzer balının faydalarından bahsedelim şimdi de...

Yemeklerden yarım saat önce yediğiniz bir kaşık yediğinizde;

Anzer balının içinde bulunan fenolik asitler, vücuda girince güçlü bir antioksidan etkisi yaratır. Yani bu madde vücudumuza girdiğinde yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı ciddi bir koruma sağlar.

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Vücuttaki iltihabın hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur. Örneğin bademcik iltihaplanması yaşıyorsanız Anzer balı sizin kurtarıcınız olacaktır.

Boğaz ağrısı, öksürük ve balgam çıkarma gibi sorunlar yaşıyorsanız iyileşmek için Anzer balını kullanabilirsiniz. Ciddi bir tedavi edici özelliği vardır.

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Antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği antioksidanla birleşince kanda bulunan yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlar, mikroplardan temizler. Böylelikle damar tıkanıklığının da önüne geçmiş olur.

Düzenli olarak Anzer balı tüketimi halsizlik ve yorgunluğu ortadan kaldırır. Anzer balında bulunan kalsiyum, potasyum ve C vitamini enerjinizi yerine getirecek en önemli bileşenlerdir. Ancak bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli bir şekilde Anzer balını tüketmelisiniz.

Antimikrobiyel özelliği sayesinde mide sağlığını korur ve hazımsızlığı ortadan kaldırır. Aynı zamanda iştah açıcı özelliği vardır. Eğer kilo alamama sorunu yaşıyorsanız bunun için yemeklerden bir saat önce Anzer balı yiyebilirsiniz.

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Boşaltım sistemi için de son derece faydalıdır. İshal tedavisinde son derece etkilidir. Bunun için bir bardak ılık suyun içine bir yemek kaşığı Anzer balından ekleyin ve bu ballı suyu tüketin.

Vücudun enerjisini yükseltir. Bu sayede cinsel hayata olumlu katkılar sağlar. Anzer balını her gün tüketmeye karar verdiyseniz uygulamayı şu şekilde yapmalısınız; 15 gün boyunca her gün tüketip 5 gün ara vermelisiniz. Şeker oranı yüksek olduğu için eğer şeker probleminiz var ise tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Anzer balını çocuklara vermeden önce yine uzmanlardan onay almanız gerekmektedir.


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