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GÜNDEM ÖZETİNE EK

26.12.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

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Aylin Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
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Organik Eczanesi
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