GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Hükümetlerarası Zirve Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.30/19.00)



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