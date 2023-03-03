MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gündemden düşmüyordu! Zeynep Bastık klibi yüzünden ceza yedi

Gündemden düşmüyordu! Zeynep Bastık klibi yüzünden ceza yedi

03.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla uzun süre gündemde kalan, Ekşi Sözlük'ün bile diline düşen Zeynep Bastık bir süredir sosyal medyadan uzak duruyor. Şarkıcı kendisine mesaj yağınca bir paylaşım yaptı ve toplanmaya çalıştığını söyledi. Bastık'a iddialara göre ise alkollü içecek reklamı içeren klip için 155 bin 712 TL ceza kesildi.

Gündemden düşmüyordu! Zeynep Bastık klibi yüzünden ceza yedi

Sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla uzun süredir gündemde olan Zeynep Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. Enkaz altında kalan Ayfer'in enkazdan çıkarken Zeynep Bastık şarkısı istemesiyle son dönemde gündeme gelen Bastık bu olaydan çok etkilendi.

Ayfer ve kardeşine ulaşan ve moral veren şarkıcı sosyal medyada paylaşım yapmayınca hayranlarından pek çok mesaj aldı.

Ekran Alıntısı

Zeynep Bastık paylaşımında "Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çekiyorum" dedi.
ssddsds

"Gitmedim buralardayım" diyen Bastık açıklamasında "Biraz kabuğuma çekildim" dedi.

Çok sinirlendi! "Çürük çıkarsa belediye..." Çok sinirlendi! "Çürük çıkarsa belediye..."

CEZA YEDİ

Zeynep Bastık'ın bu paylaşımı gündemdeyken hakkında bir iddia da gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; alkollü içecek reklamı içeren klip için şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi. 10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Amerika bizi yüzüstü bıraktı' diyerek hüngür hüngür ağladı'Amerika bizi yüzüstü bıraktı' diyerek hüngür hüngür ağladı
Gizli aşktı! Öpüşürken görüntülendiGizli aşktı! Öpüşürken görüntülendi
Akasya Durağı’nın Leyla’sı son haliyle şaşırttı!Akasya Durağı’nın Leyla’sı son haliyle şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.