Olası İstanbul depremi konuşulurken Ahu Sungur çileden çıktı! "Çürük çıkarsa belediye..."

Adını Feriha Koydum, O Hayat Benim, Binbir Gece dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ahu Sungur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu olası İstanbul depremi gündemdeyken bina hasar tespiti yaptırmak istemeyenlere kızdı.

"Hani bazıları yaşlarını küçültür ‘küçül de cebime gir’ deriz. Şimdi bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde… Kaç yıllık diyorsun? 86 ama 90’da oturmaya başladık. yani? 86 mı? Yok 90. Tabi canım…" diyen Ahu Sungur sitem etti.

Sungur paylaşımında "Binada 2 dairesi, bina altında 2 dükkanı var! 'karot’ aldırmak istemiyor, kendi binada oturmuyor! 99 depremine dayanmış bina öyle diyor… Zemin sağlam diyor! Karot aldırmak zarar veriyor yeaa diyor! Yalan! Çürük çıkarsa belediye 60 gün sonra yıkarım diyor çünkü kira geliri bitecek!" dedi.

