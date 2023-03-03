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Gündemden düşmüyordu! Zeynep Bastık mesaj yağınca paylaştı... "Bir yere gitmedim"

03.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla uzun süre gündemde kalan, Ekşi Sözlük'ün bile diline düşen Zeynep Bastık bir süredir sosyal medyadan uzak duruyor. Şarkıcı kendisine mesaj yağınca bir paylaşım yaptı ve bakın ne dedi.

Gündemden düşmüyordu! Zeynep Bastık mesaj yağınca paylaştı... "Bir yere gitmedim"

Sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla uzun süredir gündemde olan Zeynep Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. Enkaz altında kalan Ayfer'in enkazdan çıkarken Zeynep Bastık şarkısı istemesiyle son dönemde gündeme gelen Bastık bu olaydan çok etkilendi.

Ayfer ve kardeşine ulaşan ve moral veren şarkıcı sosyal medyada paylaşım yapmayınca hayranlarından pek çok mesaj aldı.

Ekran Alıntısı

Zeynep Bastık paylaşımında "Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çekiyorum" dedi.
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"Gitmedim buralardayım" diyen Bastık açıklamasında "Biraz kabuğuma çekildim" dedi.

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Zeynep Bastık sosyal medya

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