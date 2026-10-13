Mahsun J apar topar bitmişti! Yosi Mizrahi gerçeği açıkladı

Gain'de yayınlandığı dönem ilgi çeken Mahsun J bir anda bitmişti. 3. sezonu beklenen diziden final haberi gelmiş ve dizi apar topar yayından kaldırılmıştı.

İstanbul'da yaşayan ve borç batağı içindeki bir motokurye olan Mahsun'un tesadüfen 'sıra dışı bir yeteneğini' keşfedip jigolo olmaya karar vermesiyle gelişen hikayeyi konu alan dizinin yayından kaldırılmasına dair aylar sonra Yosi Mizrahi'den bir açıklama geldi.

Hasip ile Nasip filminin galasına katılan Yosi Mizrahi Mahsun J'nin bitmesine dair şunları söyledi:

"Bize söylenen şey; Türk aile yapısını bozuyor dizi dediler. 3. ve 4. sezon hazırlıkları yaparken final kararı aldılar. Yapımcılar daha detaylı biliyorlardı bize söylenen bu."

MAHSUN KARACA AÇIKLAMIŞTI

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Mahsun J'nin üçüncü sezonunun gelmeyeceğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler."