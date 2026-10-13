Mahsun Kırmızıgül'ün gerçek adı ortaya çıktı! Duyan şaşırıyor

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, bu kez şarkıları veya sinema projeleriyle değil, gerçek adıyla gündeme geldi. Yıllardır sahne adıyla tanınan ünlü sanatçının nüfusta kayıtlı ismi sosyal medyada yeniden merak konusu oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Kırmızıgül'ün gerçek adının Abdullah Bazencir olduğu bilgisi dikkat çekti.

Yıllardır müzik ve sinema dünyasında başarılı projelere imza atan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçılar arasında yer alıyor.

Seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kırmızıgül, ilerleyen yıllarda sinema sektörüne yönelerek yönetmen, senarist ve yapımcı kimliğiyle de kariyerini sürdürdü.

Ünlü sanatçının uzun yıllardır kullandığı sahne adının ardındaki gerçek ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

GERÇEK ADI ABDULLAH BAZENCİR

26 Mart 1969 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Mahsun Kırmızıgül, aslen Bingöllü bir aileye mensup.

Zaza kökenli sanatçının nüfusta kayıtlı gerçek adı Abdullah Bazencir.

Sanat dünyasına adım attığı dönemde kendi adı yerine Mahsun Kırmızıgül ismini kullanmayı tercih eden ünlü isim, yıllar içerisinde bu sahne adıyla tanınmaya başladı.

Kırmızıgül'ün gerçek adının yeniden gündeme gelmesi, sahne adının nasıl ortaya çıktığına ilişkin merakı da artırdı. Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşırken, sanat hayatını yalnızca şarkıcılıkla sınırlı tutmadı.

Sinema dünyasına da adım atan Kırmızıgül, yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Farklı alanlarda sürdürdüğü sanat hayatıyla tanınan Kırmızıgül, zaman zaman özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer aldı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

Mahsun Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Hanım ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Mahmut adında bir oğlu dünyaya geldi.

1992 yılında ilk evliliğini sonlandıran sanatçı, 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de nikâh masasına oturdu.

Kırmızıgül ile Ece Binay'ın evliliğinden ise Lavin adında bir kızları dünyaya geldi.

SAHNE ADI YENİDEN MERAK KONUSU OLDU

Müzik dünyasında uzun yıllardır Mahsun Kırmızıgül adıyla bilinen sanatçının gerçek isminin Abdullah Bazencir olduğunun yeniden gündeme gelmesi, sosyal medyada dikkat çekti.

Sanat hayatının başlangıcından itibaren kullandığı sahne adıyla hafızalara kazınan Kırmızıgül'ün gerçek ismi, hayranlarının yeniden merak ettiği konular arasına girdi.