MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günden güne eriyen Seren Serengil: Masada da kalabilirim

Günden güne eriyen Seren Serengil: Masada da kalabilirim

10.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek isterken yanlış ameliyatlar olan ve sağlığını kaybeden Seren Serengil günden güne eriyor. Damardan beslenmeye başlayan Serengil sağlık durumuyla ilgili son durumunu açıkladı.

Günden güne eriyen Seren Serengil: Masada da kalabilirim

Olduğu zayıflama ameliyatlarından sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık hastanelik oluyor.

Serengil’in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili Al Sana Haber'e açıklama yaptı.

Seren Serengil açıklamasında "İki kolum da delik deşik dün ağladım hüngür hüngür kurtarın beni diye" dedi.

Ünlü isim açıklamasında "Bu ameliyat çok zor ameliyat. Masada da kalabilirim. Bu kadar hayati tehlikem var" yorumunda bulundu.

"AMELİYAT OLANA KADAR..."

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

2929769_7f60de9ebca01c69795a693af1d7abcc_640x640

“Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim.”

Seren Serengil açıklamasında "Hayat yaşamıyorum artık ben. Ameliyat videosu olmadan hayatımı riske atıyorlar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleğiyle şaşırttı!Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleğiyle şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.