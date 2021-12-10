Günden güne eriyen Seren Serengil: Masada da kalabilirim

Olduğu zayıflama ameliyatlarından sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık hastanelik oluyor.

Serengil’in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Seren Serengil sağlık durumuyla ilgili Al Sana Haber'e açıklama yaptı.

Seren Serengil açıklamasında "İki kolum da delik deşik dün ağladım hüngür hüngür kurtarın beni diye" dedi.

Ünlü isim açıklamasında "Bu ameliyat çok zor ameliyat. Masada da kalabilirim. Bu kadar hayati tehlikem var" yorumunda bulundu.

"AMELİYAT OLANA KADAR..."

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

“Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim.”

Seren Serengil açıklamasında "Hayat yaşamıyorum artık ben. Ameliyat videosu olmadan hayatımı riske atıyorlar" dedi.



