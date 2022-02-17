Gündüz Bey nasıl öldü? Başrıollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Çelik ve Buse Arslan'ın paylaştığı Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey'in akibeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'e ne olduğu yeni bölümle belli olacak. Bu kapsamda Gündüz Bey nasıl öldü? ne zaman, kim tarafından öldürüldü? Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak kimdir? Diziden ayrılıyor mu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Gündüz Bey'in tarihte nasıl öldüğü merak konusu oldu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na dahil olan ayrıca Ertuğrul Gazi’nin üç oğlunun da ilki olan Gündüz Bey tarihte yer edinmiş önemli bir isimdir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp, Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildiriyor. İnegöl Savaşı (1299) esnasında şehit oldu.

GÜNDÜZ BEY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşi olan Gündüz Bey, 1299 yılında İnegöl Savaşı'nda öldü.

GÜNDÜZ BEY KİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Gündüz Alp, Eskişehir'de sancak beyliği yaptı. Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katılan Gündüz Alp, İnegöl'ün alınışı sırasında öldürülerek şehit oldu. Gündüz Bey'in savaşta öldüğü bilinse de kim tarafından öldürüldüğü kaynaklarda yer almamaktadır.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN GÜNDÜZ BEY'İ EMRE BASALAK KİMDİR?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitiren Emre Basalak, Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda profesyonel olarak çalışma hayatına başladı.

İlk olarak Ekmek Teknesi dizisiyle ekrana çıkan Emre Basalak daha sonra Deniz yıldızı adlı dizde oynadı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla ödül almayı başardı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN GÜNDÜZ BEY'İ EMRE BASALAK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verdi. Gündüz Bey'in akıbeti dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Gündüz Bey'in durumu gelecek bölümde ortaya çıkacak. Emre Basalak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebal

