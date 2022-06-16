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"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" diyen Serel Yereli 32 dereceyi görünce... "Yaktın buraları"

16.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu ve şarkısı Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. İngiltere'de sıcaklık 32 dereceye çıkınca Yereli soyundu. Beyaz bikinisiyle poz veren Serel Yereli'ye hayranların "Buraları yaktın" yorumları yaptı.

"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" diyen Serel Yereli 32 dereceyi görünce... "Yaktın buraları"

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli 32 derece sıcaklığı görünce hemen beyaz bikinisini giydi.

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Evde beyaz bikinisiyle poz veren Serel Yereli'ye "Sayende burası da ısındı", "Yaktın burayı", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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Serel Yereli
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