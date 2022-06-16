Gülümse Kaderine dizisinin Neval'inin giydiği oversize sweatshirte alternatif öneriler

Bazı kıyafetleri neden daha çok seviyoruz? Zor bir soru ama cevabı oldukça basit. Çünkü bazı kıyafetlerin içinde kendimizi çok iyi ve rahat hissediyoruz. Böylece öz güvenimiz de artıyor. Sweatshirtler de bu parçalardan biri. Modası geçmeyen ve hem bahar hem kış aylarında severek kullandığımız sweatshirtleri Neval'in kombiniyle bir kez daha hatırladık. Haydi gelin, elbise dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Şık ve stil sahibi: INDIA Nakışlı Fermuarlı Swaetshirt

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Sweatshirtler, zamansız stilleriyle her dönem dolaplarda yer alıyor. Özellikle basic tasarımlı ve oversize modeller vazgeçilmezler arasında bulunuyor. INDIA Nakışlı Fermuarlı Sweatshirt, tam olarak zamansız tasarımlara örnek oluşturuyor. Pamuklu kumaşıyla rahatlığı ön plana çıkarıyor. Dik yakalı şık ürün, boydan fermuarlı olduğu için kolay giyiliyor. Önünde yer alan nakış detayıyla sweatshirt rahatlığını üzerinde taşımak isteyen herkes için tercih edilebilecek bir tasarım olarak dikkat çekiyor. Siyah rengi sayesinde tüm kombinlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Gece ya da gündüz kombinlerinizi tamamlamak için dolabınızda ürüne yer açmayı unutmayın!

2. Oysho Cepli Oversize Sweatshirt ile tarzınızı ortaya koyun

Neval'in sweatshirtinü gördüğünüz anda bayıldıysanız ona çok benzeyen Oysho Cepli Oversize Sweatshirt, tam size göre! Kapaklı ön cepleri ve balıkçı yakasıyla kendine has ve oldukça cool bir görünüm yakalayan model, günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Yakadan göğüs hizasına kadar uzanan gizli düğmeleri bulunan parçanın 3 farklı renk seçeneği mevcut. Spor kombinlerinizle de kullanabileceğiniz parçayı jeanlerle birleştirerek oldukça stil sahibi bir görünüme ulaşabilirsiniz. Serin kış ve bahar aylarının âdeta kurtarıcı parçası olabilecek modele şans vermeye ne dersiniz?

3. Rahat ve cool: Bershka Baskılı Fermuarlı Sweatshirt

Spor şık kombinler yapmak hem rahatlık sunar hem kendinizi daha iyi hissetmenize destek olur. Bu nedenle özellikle son yıllarda en çok tercih edilen tarzlar arasında yer alır. Siz de spor ve şık kombinler oluşturmak istiyorsanız sweatshirtleri dolabınıza ekleyebilirsiniz. Neval'in stilini beğendiniz ancak daha spor bir görünüm istiyorsanız Bershka Baskılı Fermuarlı Sweatshirt'ü tercih edebilirsiniz. Model, önünde yer alan yazı detayı, kol ve göğüs kısmında birbirini tamamlayan renk geçişleriyle sportif şıklığınızı tamamlar. İki farklı renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun ürünü seçerek sokak stilinizi hareketlendirmeye hazır mısınız?

4. Renklerin gününüzü güzelleştirmesine izin verin

Günümüz modasında soğuk kış ve bahar aylarında pantolon ya da taytlarla en sık kullandığınız parçalardan oversize sweatshirtler, özellikle çok renkli ve canlı modelleriyle hoş bir stili karşınıza çıkarır. Dik yakalı, yarım fermuarlı ve üç farklı rengin bir arada kullanıldığı hem spor hem zarif Vatkalimon Yarım Fermuarlı Polar Sweatshirt, Neval'in tarzındaki cool havayı renklerin etkisiyle tarzınıza yansıtır. Oversize tasarımlı ve oldukça konforlu model, polar kumaşıyla soğuk günlerde kombinlerinizi tamamlamak için dolaplarınızda yer açmak için sizi bekliyor, acele edin!

5. Göz önünde olmayı sevenler için: Pattaya Grafik Desenli Oversize Sweatshirt

Neval'in tarzından biraz sıyrılıp renkli modellere göz atmaya ne dersiniz? Canlı ve ilgi çekici Pattaya Grafik Desenli Oversize Sweatshirt, renklerin gücünü stilinizle buluşturur. Örme kumaşa sahip model, birçok renk ve kıyafete kolayca uyum sağlar. Kapüşon detayı serin günlerde sizi sıcak tutarken yağışlı zamanlarda başınızın ıslanmasına engel olur. Geniş beden skalası sayesinde size uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Kaliteli materyaliyle uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Şıklığıyla göz kamaştıran parçayı ister tek renk kıyafetlerinizin üzerinde kullanarak kombininizin çarpıcılığını arttırın ister rengârenk tarzınızı taçlandırın, seçim sizin!

6. Koton Dik Yaka Fermuarlı Sweatshirt ile stilinizi yansıtın

Koton Dik Yaka Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt; yarım fermuarlı tasarımıyla kolay giyilir. Kapüşonuyla oldukça kullanışlı olan parça, turuncu rengiyle kendine has bir stil ortaya koyar. Güçlü rengi sayesinde hemen dikkat çekmeyi başaran şık sweatshirtü jean, tayt, siyah ve beyaz tonlardaki şort ya da pantolonlarla tamamlayarak günlük kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz. Kendinizden emin ve stil sahibi bir görünüm için sweatshirtü renkli sneakerlarla birleştirebilirsiniz. Dilerseniz spor kombinlerinize de dâhil edebilirsiniz. Dolabınızın kurtarıcı parçası hâline gelecek parçaya şans vererek serin günlere meydan okumaya hazır mısınız?

7. Renkli, uyumlu, zarif: XHAN Mint & Beyaz Parçalı Sweatshirt

Gündelik hayatta, okula giderken, arkadaşlarınızla bir fincan kahve için buluştuğunuzda ya da biraz yürüyüş için sokağa çıktığınızda stilinizi tamamlayan kıyafetleri tercih edersiniz. Sevdiğiniz kıyafetlerin etkisiyle öz güveniniz de bir tık ileriye taşınır. Blok renklerin birleşimini XHAN Mint & Beyaz Parçalı Sweatshirt ile keşfederek kendinize has stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Kapüşon ve cep detaylarıyla oldukça fonksiyonel olan model, beyaz ve mint renklerinin yarattığı soft uyumla kombinlerinize şık bir dokunuş yapar. İster günlük ister spor kombinlerinizde kullanabileceğiniz modelle konforun keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz!

8. Fark yaratan tarzınızla tüm gözler üzerinizde

Sweatshirtlerden bahsederken birbirinden farklı kumaş ve stillerin bir arada kullanıldığı modellere değinmeden alternatif kombinler yaratmak mümkün olmaz. Neval'in tarzında öne çıkan tek renk hâkimiyetinin güçlü etkisini çok renkli ve ince detaylarla süslenmiş kumaş dokularına sahip modellerle de yakalamak mümkün. Happiness İstanbul Krem Haki Kapüşonlu Kapitoneli Fermuarlı Oversize Peluş Sweatshirt, fark yaratan tarzınızı yansıtır. Göğse kadar devam eden yaka fermuarı ve cep detaylarıyla fonksiyonellik sunar. Siz de sıra dışı stilinizle göz kamaştırmak isterseniz ürüne mutlaka göz atmalısınız!

9. Trendiz Taş Esentials Sweatshirt ile kendinizi rahatlığın kollarına bırakın

Neval'in stilinden biraz uzaklaşıp daha sportif görünümlere şans vermek istiyorsanız sıradaki önerimize âşık olacaksınız! Trendiz Taş Essentials Sweatshirt, oversize kalıbıyla rahat kombinlerinizi taçlandırır. Etek, pantolon, şort ve tayt gibi birçok alt parçayla rahatlıkla kombinlenebilen ürün, zahmetsiz şıklık sunar. Önde yer alan geniş cebi sayesinde cüzdan ve telefon gibi küçük eşyalarınız için ekstra alan oluşturur. Geniş beden skalası bulunan ürünün tam 4 farklı renk seçeneği mevcut. Bu sayede tarzınızı yansıtan ürünü kolayca bulabilir ve konforlu saatlerin tadını çıkarabilirsiniz!

10. DeFacto Cepli Kapüşonlu Oversize Fit Sweatshirt ile rahatlıktan ödün vermeyin

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"Neval'in kombinini çok beğendim ama ben klasik çizgileri tercih ediyorum." diyorsanız DeFacto Cepli Kapüşonlu Oversize Fit Sweatshirt'e göz atmadan karar vermeyin. %100 pamuk materyal ile üretilen parça, serin havalarda sizi sıcacık tutar. Kapüşonu ve önde yer alan geniş cep detayıyla klasik görünüm sunan modelin yakasında bulunan yazı, modele minimalist bir hava katar. Hem yazıda hem kapüşon iplerinde kullanılan beyaz renk ise sweatshirte hâkim koyu tonla zıtlığın uyumunu yakalar. 2 farklı renk seçeneğine sahip model, makinede yıkanarak kolayca temizlenir. Konforu şıklıkla buluşturan bir model istiyorsanız ürüne göz atmadan seçim yapmayın!