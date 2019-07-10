Mynet Trend

Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına karşı ne yapılmalı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 10.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Yazın getirdiği en ciddi hastalıklardan biri güneş çarpması. Özellikle çocukların, kronik hastalıkları olanların güneşle ve sıcak havalarla olan temasına dikkat etmesi gerekiyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı güneş çarpmasına karşı alınabilecek önlemleri ve güneş çarpması durumunda yapılabilecekleri anlattı.

Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına karşı ne yapılmalı?

Yazın getirdiği en ciddi hastalık güneş çarpmasıdır. Güneş çarpması, aşırı sıcak nedeniyle beden ısısını ayarlayan mekanizmanın (Termoregülasyon sisteminin) bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Vücudun kendi ısısını düzenlemek için olan terlemeyi yeterince gerçekleştirememesi durumudur. Ayrıca sıcaklarda aşırı terleme sonucu fazla miktarda sıvı ve elektrolit kayıpları sonucunda da vücut sıcaklığı yükselmeye başlayabilir. Bu durumdan en çok çocuklar, yaşlılar kronik hastalıkları olanlar, aşırı alkol alanlar etkilenir.

EN ÖNEMLİ GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş, baş ağrısı, nabız hızında artma, solunum sayısında artma, tansiyon düşüklüğü, aşırı yorgunluk, bitkinlik hali.
Güneşe maruz kalma uzadıkça ve müdahale edilmedikçe, ağrılı kramplar, kalpte ritim bozukluğu, bulantı- kusma-ishal, huzursuzluk, havale, bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm gelişebilir.

NASIL YARDIM ETMEK GEREKİR?

Hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkarılmalı, düz yatırılmalı, bacakları yukarı kaldırılmalı ve ciltten buharlaşma sağlayacak şekilde soğutulmalıdır.
Ilık -çok soğuk olmayan su banyosu yaptırılabilir veya koltuk altı, boyun ve kalçalarına soğuk kompres uygulanabilir.
Bilinci açıksa bol su ve tuzlu ayran verilmeli. Şuur bulanıklığı, havale geçirme gibi belirtiler varsa vakit geçirmeden hastaneye götürmelidir.
Kas krampları serin bir yerde dinlenme ve bol sıvı almaya rağmen 1 saatten uzun sürerse yine doktora başvurulmalıdır. Hastanın soğutulması ve yeterli sıvının verilmesi önemlidir.
Ateş düşürücülerin faydası yok, hatta verilmesi sakıncalı olabilir

GÜNEŞ ÇARPMASI SONUCUNDA HAYATİ TEHLİKE OLUŞUR MU?

Hafif güneş çarpmasında, tansiyon düşüklüğü, ateş, bitkinlik olur. İlerledikçe bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, koma ve ölümle sonuçlanabilir. Sıvı kaybı ve ateş artışı devam ederse, bilinç kaybı ve nörolojik bozukluklar ortaya çıkar,koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Çünkü sıcakta ve nem arttığında terleme ile sıvı kaybederiz ve kaybedilen sıvı ve sodyumu yerine koymak gerekir. Su ile birlikte tuzlu ayran ve maden suyu önerilir. Ancak tansiyon sorunu olanlar buları dikkatli tüketmelidir.

GÜNEŞ ÇARPMAI HANGİ HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR?

Özellikle yaşlıları, kronik hastalığı olanları ve çocukları daha çok etkiler. Yüksek tansiyonu olanlarda, diyabeti olan ve özellikle insülin kullanan diyabetli hastalarda, kalp hastalarında, böbrek hastalarında sıvı kaybı nedeniyle daha erken ve ölümcül sonuçlar ortaya çıkar.

GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI ÖNLEMLERİNİZİ ALIN

En başta fazla güneşte kalınmamalıdır.
Susamayı beklemeden bol su ve maden suyu içilmelidir. (Tansiyonu olanlar maden suyunu dikkatli tüketmelidir)
Yiyeceklere dikkat edilmeli, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, sık aralıklarla ve sebze ve meyveden zengin beslenilmelidir. Proteinden zengin gıdalar azaltılmalı, alkol ve kafeinden kaçınılmalıdır. Özellikle sıcak günlerde alkol ve kafein almak vücudun ısısını ayarlayan mekanizmayı olumsuz etkiler.
Giyeceklere dikkat edilmeli, mevsime uygun, vücudun sıcaklığını çok yükseltmeyecek (Pamuklu ve keten gibi) terletmeyecek kumaşlar tercih edilmeli, açık renkli kıyafetler giyilmelidir. Güneşten korunmak için geniş kenarlı şapkalar takılmalıdır.
Ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında, güneş altında spor faaliyetleri yapmaktan kaçınılmalıdır.
Sık sık duş alınmalıdır.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Çocuklarda en sık görülen yaz alerjileri Çocuklarda en sık görülen yaz alerjileri
Defalarca bıçak altına yattı! Son görüntüsü şaşırttıDefalarca bıçak altına yattı! Son görüntüsü şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güneş çarpması yaz sağlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fıtık nedir? Fıtık belirtileri nlerdir? Fıtık nasıl anlaşılır? Fıtık tedavisinde alternatif yöntemler etkili mi?

Erkeklerde 'kasık', kadınlarda 'göbek' fıtığı riski!

Beyin kanamasına karşı önleminizi alın

Yeni başlayan baş ağrılarını görmezden gelmeyin!

Sporda başarının 8 püf noktası

Anne babalar dikkat! Hangi yaşta, hangi spor?

Çocuklarda en sık görülen yaz alerjileri

Çocuklarda en sık görülen yaz alerjileri

Defalarca bıçak altına yattı! Son görüntüsü şaşırttı

Defalarca bıçak altına yattı! Son görüntüsü şaşırttı

Cerrahların sanatı 3 boyutlu burun estetiği

Cerrahların sanatı 3 boyutlu burun estetiği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.