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Güneş tutulması, Kuzey Amerika'da gündüzü geceye çevirdi

BBC BBC
17.05.2024 08:05
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Tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika'da Meksika, ABD ve Kanada kentlerini sırasıyla dolaşarak on milyonlarca kişiye unutamayacakları anlar yaşattı. Büyüleyici kozmolojik olaya tanıklık etmek isteyen çok sayıda kişi, tam Güneş tutulmasının görülebileceği 6500 kilometrelik hat üzerinde bulunan izleme noktalarına akın etti.

Güneş tutulması, Kuzey Amerika'da gündüzü geceye çevirdi

Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak, Meksika'nın Mazatlan kentiydi.

Yerel saatle 11:07'de (TSİ 21:07) başlayan tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika'yı boylu boyunca dolaşan yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden görülebildi.

Bu hattın iki yanındaki kentlerde de parçalı Güneş tutulmaları gözlendi.

Çok sayıda kişi, bu büyüleyici olayı bütünüyle deneyimleyebilmek için uzun mesafeler seyahat etmeyi göze aldı.

Tam güneş tutulmaları, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ve Güneş ile aynı hizaya gelmesi ve Güneş'i tümüyle örtmesi sonucu oluşuyor.

Ay'ın Güneş'le temas ediyormuş gibi göründüğü ilk saniyelerden başlayarak, Güneş'in gittikçe görünmez olduğu ve en sonunda yalnızca bir halka halinde seçilebildiği tam tutulmaya kadar, izleyenleri büyüleyen bir deneyim ortaya çıktı.

Dallas'ta haftalardır bu anı yaşamayı bekleyen 11 yaşındaki Ady, babası Ryan ile birlikte gökyüzüne adeta kilitlenmiş durumda güneş tutulmasını izledi ve ilk deneyimlerini esprili bir dille aktardı: "Sanki Ay, Güneş'i yiyormuş gibi, fakat hiçbir ısırık izi yok. Bu kadar karanlık olacağını beklemiyordum, akşam üstü karanlığı gibi olacak sanıyordum."

Ady ve babası Ryan.

Güneş tutulmasını izleyenlerin ilk deneyimi, sıcaklığın ani düşüşü oldu. Kimi bölgelerde hayvanların sessizleştiği aktarılırken, kimi durumlarda ise bu ani değişiklik kuşları ve başka hayvanları şaşkınlıkla ötmeye ve ses çıkarmaya yöneltebiliyor.

Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunan Niagara Şelaleleri de binlerce turistin Güneş tutulmasını izlemek için beklediği yerler arasındaydı.

New York'ta Güneş tutulmasını izleyen kalabalık.

Burada koyu bulutlar Güneş tutulmasının görülmesini bir nebze zorlaştırsa da, tam Güneş tutulmasının yaşanacağı anlarda bulutların dağılması, bekleyenleri mutlu etti.

Montreal'de ise 20 bin kişilik devasa kalabalık, McGill Üniversitesi'nin kampüsündeki "Güneş tutulması izleme etkinliği" için bir araya geldi.

Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde yüzlerce çift, hayatlarını birleştirmek için gündüzü geceye çeviren bu anları tercih etti.

Arkansas'ta yaklaşık 400 çift, tam Güneş tutulmasının yaşandığı anlarda "Evet" diyerek evlendi.

Beyaz Saray'ın çatısında bu kez gizli servis ajanları yerine, Beyaz Saray çalışanlarının ve bazı gazetecilerin Güneş tutulmasını gözlemlemek için beklediği görüldü.

Yerel saatle 15:20 olduğunda Güneş yüzde 90 oranında kararmıştı ve Beyaz Saray bahçesinde bekleyenlerin coşkusu ortama hakim olmuştu.

New York'taki Times Meydanı'nda Güneş tutulması, hızlandırılmış görüntülere böyle yansıdı:

Güneş'in yeniden kendisini göstermesiyle Times Meydanı yeniden aydınlandı.

Tam Güneş tutulmasının yaşandığı anlardan sonra, Google'da 'Gözlerim neden ağrıyor' sorusuna yanıt arayanların sayısında büyük bir artış görüldü.

Doktorlar, Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu nedenle tutulmanın özel filtrelere sahip gözlüklerle izlenmesi tavsiye ediliyor.

Güneş tutulması


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Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması Meksika
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