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  4. Güneş yanıklarıyla gündem olmuştu! Hadise sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri gösterdi

Güneş yanıklarıyla gündem olmuştu! Hadise sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri gösterdi

30.06.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise'nin tatil pozları olay oldu. Sırtındaki güneş yanıkları yüzünden dalga konusu olan Hadise pozlarına yenilerini ekledi. Derin sırt dekoltesi tercih eden şarkıcının dövmeleri dikkat çekti.

Boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise tüm sezon yoğun tempoda çalıştı. Yaz boyunca yoğun bir konser takvimi bulunan şarkıcı, deniz sezonunu da geçtiğimiz günlerde açtı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hadise geçtiğimiz günlerde de sırt dekolteli bir pozunu paylaşınca güneşten kızarmış teni ile dalga konusu oldu.

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Hadise son olarak yine sırt dekolteli pozlarını paylaştı.

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İddialı sırt dekoltesiyle poz veren Hadise'nin sırtından kalçasına kadar inen dövmeler dikkat çekti. Şarkıcı paylaşımına ise "Gel otele gidelim, soyalım minibarı" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya

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