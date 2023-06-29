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Demi Rose Ibiza'ya döndü! Göğüslerine özel aksesuarı dikkat çekti

29.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süre sosyal medyada kendisini paylaşmayınca hayranlarını merak ettiren Demi Rose Ibiza'ya dönünce kıvrımlarını sergilemeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Kıvrımlı model göğüslerine özel aksesuarlarıyla dikkat çekti.

Demi Rose Ibiza'ya döndü! Göğüslerine özel aksesuarı dikkat çekti

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Demi Rose bir süre İspanya'da doğayla iç içe zaman geçirdi. İspanya'nın en yüksek dağına da çıkan Rose buradan da doğal hallerini paylaşmıştı.

Kıvrımlı modelin iki üç hafta doğa ve manzara fotoğrafı paylaşması hayranlarını epey şaşırtmıştı.

Ibiza'ya dönen Demi Rose eski paylaşımlarına da döndü. Rose yine bir jakuzide keyif yaparken şıklığıyla dikkat çekti.

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KIVRIMLARIYLA ÜNLÜ

"Tanrı benim en sevdiğim sanatçı" yorumuyla pozlarını paylaşan kıvrımlı model göğüslerine özel aksesuarlarla yine hayranlarını şaşırttı.

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Demi Rorse'un pozlarını görenler "Nefes kesicisin" yorumlarında bulundu.

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Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine adından söz ettirmeyi başardı.


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Demi Rose sosyal medya

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