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Güney Amerika ülkelerinden Türk dizilerine büyük ilgi

06.11.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında ses getiren Türk dizilerinin, Güney Amerika ülkelerinde büyük bir ilgiyle karşılandığı öğrenildi.

Güney Amerika ülkelerinden Türk dizilerine büyük ilgi

Popülariteleriyle meşhur olmuş Türk dizileri yabancı ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.

"Gümüş", "Binbir Gece", "Muhteşem Yüzyıl" ve birçok Türk yapımı dizilerin yurt dışında yayınlanmaya başlaması, odağın Türkiye'ye yönelmesini sağlamıştı.

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LATİN PAZARINDA TÜRK DİZİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyada adından söz ettiren başarılara imza atan Türk dizileri, bu kez Güney Amerika ülkelerinin ilgi odağı oldu.

The Economist dergisinin bu haftaki sayısında Ekvador'dan Meksika'ya kadar geniş bir coğrafyaya sahip olan Güney Amerika ülkelerinin prime-time saatlerinde Türk dizilerine yer verdiği belirtildi.
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TÜRK DİZİLERİNİ DAHA NEZİH VE ROMANTİK BULUYORLAR

Güney Amerikalılar, Türk dizilerini yerel yapımlara göre daha nezih ve romantik bulduğunu belirtti.

Özellikle geçmişte Halid Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem'in bulunduğu Aşk-ı Memnu dizisi büyük bir yankı uyandırmıştı.

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