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Güney Kurtalan Ekspresi seyahat tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Seyahat tutkunlarının son gözdesi Siirt'in Kurtalan ilçesi. Tren seyahatlerinde artış yaşanan kent, gerçekleştirilen tren yolculuğu ile turistlere ucuz ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Nostaljik bir gezi yapmak isteyenlerin tercih ettiği Güney Kurtalan Ekspresi seferleri bölgenin güzelliklerini 7'den 70'e herkesle buluşturmayı hedefliyor.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tren yolculuğu gerçekleştiren vatandaşların sayısında son dönemlerde yoğun bir artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir seyahat yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline gelen gar, genç, yaşlı ve çocukların akınına uğruyor. Memleketin güzelliklerini görerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi ile gezinin tadını çıkarıyor.

Kurtalan Yolcu Hizmetleri Şefi Tayfur Sever, vatandaşların tren yolculuğuna ilgilerinin son aylarda arttığını söyledi. Bunu istatistiklerde de gördüklerini kaydeden Sever, "Yolcular treni, rahatı, konforu ve ucuzluğu nedeni ile tercih ediyor. Buna memleketin güzelliklerini görme de eklenince Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı diyebiliriz. Vatandaşlar son aylarda bilet bulamıyor. Diyarbakır ve Batman’dan yer ayırmak zorunda kalıyor" dedi.

Güney Ekspresi yolculuğuna çıkan vatandaşlar da, tren yolculuğunun hem güvenli ve ekonomik hem de konforlu ve nostaljik olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi. (İHA)

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Siirt Kurtalan Gezi Güney Kurtalan Ekspresi Seyahat

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