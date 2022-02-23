Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

BALIKESİR (AA) - Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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