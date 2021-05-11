Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Bursa'da daha önce şehrin en yoğun yerleri olan meydan, cadde ve yollar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi bölgeler sessizliğe büründü. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Çanakkale'de Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddeleri başta olmak üzere kent genelinde gün sakin geçiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürdü.

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Büyük oranda kısıtlamaya uyulan kentte, polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim yaptı.